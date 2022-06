Manuel Venâncio, um típico polícia do Porto, pede transferência para a capital e vê-se emparelhado com José Sobreiro, um polícia de Lisboa folião, mais adepto de se dar com os bandidos do que prendê-los.

Acompanhados por uma misteriosa estudante estrangeira de nome Murphy a filmar os acontecimentos para a sua tese de mestrado, os três irão viver um dia louco, conhecer as personagens mais caricatas e desmascarar uma operação de tráfico de droga com consequências desastrosas não só para a cidade, mas para todo o mundo!

"2 Duros de Roer", uma comédia de ação de Victor Santos com Fernando Rocha, João Seabra, Melânia Gomes, Susana Cacela, Mafalda Luís de Castro e Carlos Areia, entre outros.

14 DE JULHO NOS CINEMAS

PASSATEMPO

A PRIS Audiovisuais e o SAPO Mag têm para oferecer:

* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas NOS Colombo (Lisboa), a 5 de julho, pelas 21h30;

* 5 convites duplos para a antestreia nos Cinemas NOS Parque Nascente (Gondomar), a 6 de julho, pelas 21h30.

Basta responder à pergunta em baixo.

E Fernando Rocha vai estar presente em ambas as antestreias e com disponibilidade para sessão de fotos!

