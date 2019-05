A célebre actriz Behnaz Jafari recebe um vídeo com um pedido de ajuda de uma jovem cuja família quer impedir de seguir os seus estudos no Conservatório de Teatro de Teerão. Behnaz abandona as filmagens do filme que está a fazer e vai ter com o realizador Jafar Pahani, para que a ajude a resolver o mistério desta jovem.

Juntos iniciam uma viagem de carro em direcção à aldeia da jovem, nas montanhas remotas. Pelo caminho, vão tendo divertidos encontros com os habitantes das aldeias, mas depressa descobrem que a protecção das tradições ancestrais é tão generosa quanto a hospitalidade local.

Distinguido pelo Argumento no último Festival de Cannes, "3 Rostos" é o novo filme do consagrado realizador iraniano Jafar Panahi.

16 DE MAIO NOS CINEMAS



PASSATEMPO

A Midas Filmes e o SAPO Mag têm para oferecer:

* 10 bilhetes duplos para uma sessão à escolha no Cinema Ideal (Lisboa), a 16 de maio (14h15, 16h10 ou 19h30);

Basta responder a uma pergunta.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 14h00 de 15 de maio. Os resultados são divulgados até às 16h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) junto das bilheteiras, cerca de 30 minutos antes do início do evento, para levantar os seus convites. Estes são pessoais e intransmissíveis, pelo que os representantes das distribuidoras reservam-se o direito de não os entregar perante a apresentação da identificação pessoal de terceiros.

A participação nos passatempos de antestreias pressupõe a disponibilidade para assistir às sessões, pelo que, excepto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.