O Queer Porto - Festival Internacional de Cinema Queer celebra cinco anos e esta edição decorre de 16 e 20 de Outubro na Invicta.

Nesta sua 5ª edição um dos principais destaques do Queer Porto é o programa 50 Anos dos Motins de Stonewall onde, ao comemorar esta importante data, o festival procura tocar nos temas da representatividade, das conquistas, das exclusões e das vozes que se viram silenciadas.

Uma vez mais, um total de oito filmes integram a Competição Oficial, três dos quais são "The Gospel of Eureka", de Michael Palmieri e Donal Mosher, que nos traz uma história de amor, fé e direitos civis numa cidade sulista dos EUA; "Madame", de Stéphane Riethauser, uma viagem íntima onde uma exuberante avó de 90 anos e o seu neto cineasta, exploram o desenvolvimento e a herança da identidade de género no seio de um ambiente patriarcal; e "The Man Who Surprised Everyone", de Natasha Merkulova e Aleksey Chupov, centrado em Egor, que ao descobrir que lhe restam apenas dois meses de vida, tenta desesperadamente enganar a morte tomando a identidade de uma mulher.

O Queer Porto 5 apresenta ainda, em Sessão Especial, "O Beijo no Asfalto", de Murilo Benício. A estreia na realização do conhecido ator brasileiro é uma releitura da peça homónima de Nelson Rodrigues. À exibição do filme segue-se uma conversa com o performer Tales Frey sobre a importância da obra do dramaturgo Nelson Rodrigues, e sobre a leitura que podemos fazer hoje deste texto dramático de 1961.

Visite o site oficial para mais informações sobre a programação.

Visite o Facebook do Queer Porto.

PASSATEMPO

O Queer Porto e o SAPO Mag têm para oferecer:

* 3 bilhetes duplos para a sessão de "THE MAN WHO SURPRISED EVERYONE", de Natasha Merkulova e Aleksey Chupova, com Evgeniy Tsyganov e Natalya Kudryashova, a 16 de outubro (quarta-feira), pelas 19h00, no Teatro Rivoli

Egor é um destemido guarda florestal na taiga siberiana. Ele é um bom pai de família, respeitado na sua pequena comunidade, e junto com a esposa Natalia esperam um segundo filho. Mas um dia Egor descobre que tem cancro e apenas dois meses de vida. Nenhuma medicina tradicional ou magia xamânica podem salvá-lo. Finalmente, sem outras opções, tenta desesperadamente enganar a morte. Como disfarce, Egor escolhe tomar a identidade de uma mulher.

* 3 bilhetes duplos para a sessão de "MADAME", a 18 de outubro (sexta-feira), pelas 19h00, no Teatro Rivoli, com a presença do realizador Stéphane Riethauser

Uma saga familiar com base em imagens de arquivo privadas, "Madame" propõe uma viagem íntima onde uma exuberante avó de 90 anos e o seu neto cineasta exploram o desenvolvimento e a herança da identidade de género no seio de um ambiente patriarcal.

* 2 bilhetes duplos para a sessão de "THE GOSPEL OF EUREKA", com Lee Keating, Walter Burrell e Kent Butler, a 18 de outubro (sexta-feira), pelas 22h00, no Teatro Rivoli, com a presença dos realizadores de Michael Palmieri e Donal Mosher

Amor, fé e direitos civis colidem numa cidade sulista, quando cristãos evangélicos e drag queens ocupam os holofotes para desmantelar estereótipos. "The Gospel Of Eureka" é um olhar pessoal e muitas vezes cómico sobre a negociação das diferenças entre religião e crença através da performance, da ação política e da colaboração.

* 2 bilhetes duplos para a sessão de "O BEIJO NO ASFALTO", de Murilo Benício e com Fernanda Montenegro, Lázaro Ramos, Débora Falabella, a 19 de outubro (sábado), pelas 19h00, no Teatro Rivoli, com a presença do artista e performer brasileiro Tales Frey

Arandir atende ao pedido de um beijo na boca feito por outro homem prestes a morrer após ser atropelado por um elétrico. Esse gesto banal torna-se matéria sensacionalista para Amado, um repórter que passa a explorar o beijo entre os dois homens para vender mais jornais. A versão criada pelo jornalista incita a polícia a investigar uma suposta ligação entre Arandir e o morto.

