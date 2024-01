IndieJúnior 2024 regressa ao Porto em janeiro para refletir sobre a Liberdade.

Entre os dias 22 e 28 de janeiro de 2024, o IndieJúnior - Festival Internacional de Cinema Infanto Juvenil estará de regresso ao Porto.

No ano em que se celebram os 50 anos da Revolução de Abril, o evento será marcado pelo tema da Liberdade, num programa de cinema a atividades paralelas que, sem esquecer a revisita à história, se posiciona no presente lançando um debate alargado, dentro e fora das salas, sobre o lugar da democracia, a sua construção e a execução do projeto de Abril no Portugal de hoje.

Destaque para o convidado da secção O Meu Primeiro Filme, o designer e comunicador Wandson Lisboa, que selecionou o filme "Toy Story: Os Rivais".

A programação completa para o Indiejúnior 2024 e informações de bilheteira estão disponíveis em www.indiejunior.com/.

PASSATEMPO

O IndieJúnior Porto e o SAPO têm para oferecer:

* 10 bilhetes duplos bilhetes duplos para "O meu primeiro filme: 'Toy Story'", sábado, 27 de janeiro, às 16h45, no Batalha Centro Cinema (Porto);

* 5 bilhetes duplos para o Filme concerto: Sons da Liberdade, domingo, 28 de janeiro, às 16h15, no Batalha Centro Cinema (Porto).

