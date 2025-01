De 27 de Janeiro a 2 de Fevereiro, a 9.ª edição do IndieJúnior – Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil do Porto passa por vários locais da cidade do Porto: Batalha Centro de Cinema, Reitoria da Universidade do Porto, Biblioteca Almeida Garrett, Maus Hábitos, Coliseu Porto Ageas, Galeria da Biodiversidade, Museu Nacional Soares dos Reis e muitos mais!

Desde 2017, o IndieJúnior mostra o cinema infantil e juvenil mais recente, criativo e original nas principais salas da cidade. O festival inclui uma competição internacional com cerca de 50 produções recentes, abrangendo ficções, documentários e animações.

A nona edição tem como tema central a comunidade, promovendo filmes que destacam a diversidade de comunidades na imagem em movimento. O festival também incentiva uma reflexão sobre o potencial do espetador enquanto pessoa ativa na sociedade. Para além de novos filmes, dos quais 10 de produção portuguesa, o festival traz inúmeras actividades paralelas e sessões especiais, tais como o filme clássico, “O Feiticeiro de Oz”, o cine-concerto, o cinema de colo para bebés até aos 3 anos, a conversa-encontro de cineastas e público sobre o tema da comunidade, e ainda uma matiné dançante para pôr o corpo a mexer.

A programação completa para o Indiejúnior 2025 e informações de bilheteira estão disponíveis em www.indiejunior.com/.

PASSATEMPO

O IndieJúnior Porto e o SAPO têm para oferecer:

* 10 bilhetes duplos para a sessão da longa-metragem de animação "Gato Fantasma Anzu", sábado, 1 de fevereiro, às 17h45, no Batalha Centro Cinema (Porto).

Informação útil: 95 minutos. Maiores de seis anos.

Basta responder a uma pergunta no fim desta página.

