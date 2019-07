A vida é pacífica na aconchegante vila costeira de Sunnytown, onde um pequeno gato chamado Mitcho e o pequeno elefante Sebastian passam o tempo. Tudo parece bastante comum até que um dia o adorado “Mayor” da cidade, “JB”, desaparece inesperadamente da cidade!

Enquanto está a pescar, Mitcho encontra uma mensagem dentro de uma garrafa – é uma pequena semente e uma carta do desaparecido JB, que diz que está preso numa Ilha Misteriosa e que fez uma grande descoberta. Mitcho e Sebastian ao acordarem no dia seguinte, vêem que a semente se transformou magicamente numa pêra gigante!

Usando a enorme pêra como um barco, os dois amigos enchem-se de coragem e embarcam numa grande aventura, enfrentando dragões marinhos, piratas e fantasmas curiosos para ajudar a salvar o “Mayor” e levá-lo para casa. Brilhante, e cheio de ação, dê uma grande mordida n’A Incrível Estória da Pêra Gigante.

25 DE JULHO NOS CINEMAS

PASSATEMPO

A Films4You e o SAPO Mag têm para oferecer:

* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas City Campo Pequeno (Lisboa), a 14 de julho, pelas 11h00

(*) Por solicitação da distribuidora, os participantes apenas poderão ganhar uma única vez em todos os passatempos relacionados com este filme.

Basta responder a uma pergunta.

