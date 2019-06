"A Vida Secreta dos Nossos Bichos 2" é a antecipada sequela do blockbuster de 2016, que obteve a melhor abertura de sempre de um filme original, animado ou não.

Repleto da irreverência e humor subversivo, este novo capítulo explora as vidas emocionais dos nossos animais de estimação, a forte ligação entre eles e as famílias que os amam, e responde à pergunta que intriga há muito tempo todos os donos de animais: o que fazem realmente os nossos bichos quando não estamos em casa?

Max (voz de João Manzarra) está a lidar com algumas mudanças importantes na vida. A dona (Sara Calisto) agora é casada e tem um bebé, Liam. Max está tão preocupado em proteger a criança que desenvolve um tique nervoso. Durante a viagem de família a uma quinta, Max e o rafeiro Duke (Eduardo Madeira) encontram vacas intolerantes a cães, raposas hostis e um peru aterrorizador, o que serve apenas para aumentar a ansiedade de Max. Felizmente, recebe orientação do veterano cão de quinta, Rooster (João Lagarto), que ajuda Max a abandonar as neuroses, encontrar o seu alfa interior e a dar a Liam um pouco mais de liberdade.

Entretanto, enquanto o dono está fora, Gidget (Cleia Almeida) tenta resgatar o brinquedo favorito de Max de um apartamento cheio de gatos, com uma pequena ajuda da amiga felina, Chloe (Mariana Monteiro), que descobriu as alegrias da erva-gateira.

E o coelho louco-mas-fofo Pompom (Rui Unas) cria ilusões de grandeza ao pensar que é um super-herói verdadeiro depois da dona, Molly, começar a vesti-lo com um pijama de super-herói. Mas quando a destemida Daisy (Mariama Barbosa) aparece para pedir a ajuda de Pompom para uma missão perigosa, ele terá de ganhar coragem para se tornar o herói que apenas tem fingindo ser.

Conseguirão Max, Pompom, Gidget e o resto do grupo encontrar a coragem interior para enfrentarem os seus maiores medos?

NOS CINEMAS

