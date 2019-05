Uma emocionante e vibrante adaptação em imagem real do clássico de animação da Disney, "Aladdin" é o entusiasmante conto do charmoso ladrão Aladdin, da corajosa e determinada Princesa Jasmine e do Génio, que poderá ser a chave para o futuro deles.

Realizado por Guy Ritchie, o filme é protagonizado por Will Smith como o carismático Génio; Mena Massoud no papel do malandro charmoso, Aladdin; Naomi Scott como Jasmine, a linda e determinada princesa; Marwan Kenzari enquanto Jafar, o poderoso feiticeiro; Navid Negahban no papel do Sultão, preocupado com o futuro da sua filha; Nasim Pedrad enquanto Dalia, a melhor amiga da Princesa Jasmine, confiante e de espírito-livre; Billy Magnussen como o bonito e arrogante Príncipe pretendente Anders; e Numan Acar no papel de Hakim, o braço direito de Jafar e capitão da guarda do palácio.

NOS CINEMAS

PASSATEMPO

A NOS Audiovisuais e o SAPO Mag têm para oferecer 5 packs compostos, cada um, por um livro e poster do filme.

© 2019 Disney

Basta responder a uma pergunta.

ATENÇÃO

O passatempo termina a 12 de junho às 16h00. Os resultados são publicados até às 19h57.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Este passatempo está aberto aos residentes em Portugal. Os premiados receberão o pack por correio, enviado pela distribuidora, na morada indicada aquando da participação.

Dúvidas em relação a este passatempo podem ser comunicadas através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome).