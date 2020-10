Do realizador vencedor de um Óscar, Robert Zemeckis (“Forrest Gump”) chega-nos “As Bruxas de Roald Dahl”, uma aventura baseada no livro homónimo de Roald Dahl.

Robert Zemeckis reimagina a adorada obra de Roald Dahl para um público moderno. A sua visão inovadora conta a história emocionante e humoristicamente sombria de um jovem órfão que em 1967, vai viver com a sua avó numa cidade rural do Alabama, Demopolis.

Quando o rapaz e a avó encontram umas bruxas encantadoras, mas diabolicamente traiçoeiras, a avó decide levar o neto para um luxuoso resort à beira-mar. Infelizmente, estes chegam exatamente na mesma altura em que a Grande Bruxa-Mor decide reunir-se com todas as suas amigas bruxas – disfarçadas – para executar os seus abomináveis planos.

"As Bruxas de Roald Dahl" junta no elenco as vencedoras de um Óscar Anne Hathaway (“Os Miseráveis”, “Ocean’s8”) e Octavia Spencer (“As Serviçais”, “A Forma da Água”), o nomeado ao Óscar Stanley Tucci (dos filmes “Os Jogos da Fome”, “Visto do Céu”), com Kristin Chenoweth (das séries de TV “Glee”, “BoJack Horseman”) e o premiado comediante Chris Rock. Jahzir Kadeem Bruno (da série de TV “Atlanta”) estreia-se no grande ecrã ao lado de Codie-Lei Eastick (“Holmes & Watson”).

NOS CINEMAS

Visite o Facebook da Warner Bros Portugal

#AsBruxasPT

#Leya

Experimente o efeito “Encontra Uma Bruxa”.

@2020 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

PASSATEMPO

O Sapo Mag, em parceria com a Warner Bros. Pictures, NOS Audiovisuais e a Editora LEYA, têm para oferecer cinco exemplares do livro "As Bruxas de Roald Dahl".

Basta responder a uma pergunta.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 11h00 de 11 de novembro. Os resultados são divulgados até às 16h57.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Este passatempo está aberto aos residentes em Portugal. Os premiados receberão o livro por correio, enviado pela distribuidora, na morada indicada aquando da participação. Certifique-se que está o mais completa possível: se o livro vier devolvido, não será reenviado.

Dúvidas em relação a este passatempo podem ser comunicadas através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome).