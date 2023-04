Dos seus medos mais profundos chega a maior aventura.

Do argumentista e realizador Ari Aster, chega uma viagem alucinante ao desconhecido, da mente de um dos mais inovadores cineastas do momento: a história de um homem que parte em viagem para visitar a sua mãe e descobre um mundo de forças malévolas e olhos incógnitos que acompanham todos os seus passos. Denso de significado e destinado diretamente ao confronto com o caos emocional e incerteza coletiva dos tempos que correm, Beau Tem Medo segue a odisseia de um homem por entre as profundezas do fim da história, deparando-se com horror e humor em cada esquina.

Beau Wasserman (Joaquin Phoenix) vive sozinho num apartamento na baixa da cidade, onde cada momento é um verdadeiro pesadelo. Propenso a problemas de ansiedade e paranoia, ele visita a sua terapeuta de há muitos anos (Stephen McKinley Henderson), que o prepara para a iminente viagem de visita à sua mãe (Patti LuPone). Contudo, o caos instala-se na véspera da partida de Beau, lançando a sua vida numa direção surreal. Incapaz de chegar ao seu destino num mundo enlouquecido, e viajando por estradas fora dos limites de todos os mapas, Beau é obrigado e confrontar a sua própria vida e as mentiras contadas pelas pessoas mais próximas.

"Beau Tem Medo" é o ousado e genialmente arrojado filme do argumentista e realizador Ari Aster, o mesmo de "Hereditário" e "Midsommar - O Ritual".

4 DE MAIO NO CINEMA

