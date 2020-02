A história da icónica banda portuguesa tão popular na década de 1980, com temas como "Ok, Ko", "Ali Babá", "Quente, Quente, Quente", "Doce" ou "Amanhã de Manhã".

1979. Quatro jovens são contratadas para formar uma girl band.Elas sabem cantar, brilham a dançar e escandalizam o país... Elas tornam-se um fenómeno de popularidade. Elas são as DOCE.

"Bem Bom", o filme sobre a história das Doce, uma das primeiras girl bands da Europa e possivelmente a mais icónica em Portugal, vai chegar às salas de cinema portuguesas a 25 de junho.

Carolina Carvalho (Helena Coelho), Bárbara Branco (Fátima Padinha), Lia Carvalho (Teresa Miguel) e Ana Marta Ferreira (Laura Diogo) vão vida ao quarteto original no filme realizado por Patrícia Sequeira.

O último dia de rodagem de "Bem Bom" será a 4 de março no espaço Lisboa ao Vivo, em Marvila, com a recriação de um concerto das Doce.

PASSATEMPO

Quer ser figurante no filme sobre as Doce?

Esta é a sua oportunidade pois a Cinemundo e o SAPO Mag têm para oferecer:

* 20 convites duplos para o último dia de rodagem, no espaço Lisboa ao Vivo (Marvila), a 4 de março (quarta-feira), das 21h30 às 24h00 (estimativa).

As pessoas que aparecerem com "look anos 80" poderão ficar nas filas da frente ou seja, potencialmente poderão aparecer no filme.

Basta responder a uma pergunta.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 11h00 de 3 de março. Os resultados são divulgados até às 16h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo no local, cerca de 30 minutos antes do início do evento. Não serão entregues convites mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos pressupõe a disponibilidade, pelo que, excepto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.