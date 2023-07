Durante o mês de julho, o Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, recebe concertos de Lionel Richie, Van Morrison, Ben Harper, Kings Of Convenience, Norah Jones, Snarky Puppy ou Tiago Bettencourt.

O alinhamento do festival é composto por três concertos, começando nas Cascais Jazz Sessions by Smooth Fm, seguindo-se dois espetáculos no palco Hipódromo.

HORÁRIOS COOLJAZZ a partir de dia 16:

16 julho 2023, Jardins Casa das histórias Paula Rego

Entrada gratuita – 19h00

19 julho 2023, Hipódromo Manuel Possolo, Cascais

Abertura de portas – 19h00

Cascais Jazz Sessions By Smooth Fm – 20h00

Golden Slumbers – 21h00

Kings Of Convenience – 22h15

20 julho 2023, Hipódromo Manuel Possolo, Cascais

Abertura de portas – 19h00

Cascais Jazz Sessions By Smooth Fm – 20h00

Filho da Mãe – 21h00

Snarky Puppy – 22h15

22 julho 2023, Hipódromo Manuel Possolo, Cascais

Abertura de portas – 18h00

Cascais Jazz Sessions By Smooth Fm – 19h15

Van Morrison – 20h30

Bruno Dias DJ SET - 22h15

26 julho 2023, Hipódromo Manuel Possolo, Cascais

Abertura de portas – 19h00

Mr Monaco - Cascais Jazz Sessions By Smooth Fm – 20h00

Bruno Pernadas – 21h00

Ben Harper – 22h15

27 julho 2023, Hipódromo Manuel Possolo, Cascais

Abertura de portas – 19h00

Nihuju Trio - Cascais Jazz Sessions By Smooth Fm – 20h00

Nena convidada especial Joana Almeirante – 21h00

Tiago Bettencourt – 22h30

29 julho 2023, Hipódromo Manuel Possolo, Cascais

Abertura de portas – 19h00

Manuel Oliveira Trio - Cascais Jazz Sessions By Smooth Fm – 20h00

João Só convidada especial Mónica Teotónio – 21h00

Norah Jones – 22h15

PASSATEMPO

O SAPO Mag tem para oferecer um convite individual para cada noite do CoolJazz no Hipódromo Manuel Possolo, Cascais.

