Desde os seus 16 anos que Geórgia ambiciona ser bombeira como o seu pai, Shawn Nolan, um capitão reformado da Corporação de Bombeiros de Nova Iorque, só que infelizmente em 1928 as mulheres não podiam ser bombeiras. Mas quando um incêndio começa a destruir os teatros da Broadway, com chamas coloridas, todos os bombeiros da cidade desaparecem misteriosamente!

O Presidente da Câmara de Nova Iorque convence Shawn a liderar uma equipa de voluntários desajeitados para investigar os fogos mágicos. Geórgia vê uma oportunidade para seguir o seu sonho! Se ela conseguir ajudar o seu pai a parar com os incêndios, vai poder cumprir o seu destino! Ela veste-se como um homem, apresenta-se como Giorgio à equipa de bombeiros - um taxista com problemas de desmaio, um diretor extremamente indeciso e um químico tímido com medo até da sua sombra.

Salvar a cidade não vai ser uma tarefa fácil! Será preciso tudo o que a Geórgia tem para resolver o mistério, sem revelar a rapariga que está por baixo da farda, antes que a cidade fique reduzida a cinzas!

22 DE SETEMBRO NOS CINEMAS

