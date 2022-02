Em "Cyrano", o premiado realizador Joe Wright envolve os espectadores numa harmonia de emoções, música, romance e beleza, reinventando esta intemporal história sobre um comovente triângulo amoroso.

Um homem à frente do seu tempo, Cyrano de Bergerac (interpretado por Peter Dinklage) deslumbra tanto com os seus ferozes jogos de palavras em disputas verbais, como com a sua esgrima formidável em duelos. Mas, convencido de que a sua aparência o torna indigno do amor de uma fiel amiga - a resplandecente Roxanne (Haley Bennett) - Cyrano não lhe declara os seus sentimentos e Roxanne apaixona-se à primeira vista por Christian (Kelvin Harrison, Jr.).

Paixões e intrigas num drama musical envolvente.

24 DE FEVEREIRO NOS CINEMAS

PASSATEMPO

O SAPO Mag, em parceria com a NOS Audiovisuais, tem para oferecer:

* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas NOS Vasco da Gama (Lisboa), a 16 de fevereiro pelas 21h30 (*);

* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas NOS Parque Nascente (Gondomar), a 16 de fevereiro pelas 21h30 (*).

Basta responder a uma pergunta.

(*) ATENÇÃO: De acordo com a legislação em vigor, para ter acesso às salas de cinema é obrigatória a apresentação do certificado digital para espectadores com idade igual ou superior a 12 anos OU um teste antigénio (48 horas) OU um teste PCR (72 horas).

ATENÇÃO

O passatempo termina às 11h00 de 14 de fevereiro. Os resultados são divulgados até às 16h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) no dia das antestreias a partir das 12h00 junto das bilheteiras para levantar o seu convite duplo. Este não será entregue mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos de antestreias pressupõe a disponibilidade para assistir às sessões, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

NORMAS DE SEGURANÇA DAS ANTESTREIAS/SESSÕES

* Para a segurança de todos, o uso de máscara é obrigatório. No dia das antestreias, chegue com antecedência. Mantenha o distanciamento social necessário. Para ter acesso às salas de cinema é obrigatória a apresentação do certificado digital para espectadores com idade igual ou superior a 12 anos. Seguimos juntos nesta experiência. Bom filme!