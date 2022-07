A 5.ª edição do Dancefloor Jump to the Drop realiza-se a 29 e 30 de julho de 2022. Depois do adiamento em 2021 e 2021 por causa da pandemia, o festival será no local que estava previsto: o Altice Forum Braga.

A programação inclui Cat Dealers, a dupla de DJs oriunda do Brasil, formada pelos irmãos Luiz Guilherme e Pedro Henrique; Sefa, um dos DJs mais requisitados nos grandes festivais de música eletrónica; Carnage, um dos DJs e produtores mais conceituados na música eletrónica; Brian Cross, de Espanha, um nome bastante conhecido no meio, tendo produzido músicas ao lado de grandes vultos da indústria; e os Gunz For Hire (DJs Adaro e Ran-D), pioneiros na produção e desenvolvimento do sub-género do Hardstyle, conhecido como Rawstyle; ou Acraze, DJ e produtor conhecido pela sua versão de "Do It To It", tema que se tornou viral nas redes sociais, especialmente no TikTok.

Depois do adiamento forçado nos últimos dois anos devido à pandemia, Tiago Martins, promotor do Dancefloor Jump To The Drop sublinha que "a crise foi um momento muito complicado para o festival, assim como para outras empresas". "Complicado em termos de artistas, tesouraria e de informação ao público. Não sabíamos o que anunciar ou como anunciar e acabamos por ficar até à última com a esperança na sua realização", remata.

