David Carreira lançou este mês “7 – Reedição”, que contém o CD do disco “7”, com êxitos como “O Problema Que Ela É Linda”, “Cuido de Você” com Kell Smith e “Gosto de Ti” com Sara Carreira.

O álbum atingiu o galardão de ouro e o 1º lugar do top de vendas logo à saída. E um disco extra com 7 temas inéditos com convidados como Ana Vilela no tema “Trem-Bala” e Nego do Borel e Deejay Télio no single “Minha Cama”.

A história de “7 - Reedição” é muito mais do que apenas um álbum. É um conceito e ao longo das 18 músicas são exploradas várias paletas sonoras, ora mais acústicas, ora mais eletrónicas, ora mais alegres, ora mais densas.

Depois de uma longa digressão de apresentação do disco “7” por todo o país, David Carreira apresenta na Altice Arena, em Lisboa, a 30 de novembro, todos os temas inseridos neste “7 – Reedição”. Esta será uma experiência a 360º que contará ainda com diversos convidados. Os primeiros artistas confirmados são MC Zuka, Deejay Télio e Nuno Ribeiro, naquela que promete ser uma noite inesquecível.

