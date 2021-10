Denis Villeneuve (“O Primeiro Encontro”, “Blade Runner 2049”), nomeado a um Óscar, é o realizador de “Dune - Duna”, a adaptação para o grande ecrã do best seller homónimo de Frank Herbert.

Nesta viagem mítica e emocional, “Dune - Duna” conta a história de Paul Atreides, um jovem brilhante e talentoso com um grande destino para além da sua compreensão, que tem de viajar para o planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro da sua família e do seu povo. Quando forças malévolas entram em conflito para obter uma quantidade exclusiva do recurso mais precioso do planeta – uma substância capaz de desbloquear o maior potencial da humanidade – apenas os que conquistam os seus medos conseguirão sobreviver.

No elenco está o nomeado ao Óscar Timothée Chalamet (“Chama-me Pelo Teu Nome”, “Mulherzinhas”), Rebecca Ferguson(“De Stephen King – Doutor Sono”, “Missão: Impossível–Fallout”), Oscar Isaac (da saga “Star Wars”), o nomeado ao Óscar Josh Brolin (“Milk”, “Vingadores: Guerra do Infinito”), Stellan Skarsgård (da série da HBO “Chernobyl”, “Vingadores: A Era de Ultron”), Dave Bautista (dos filmes “Guardiões da Galáxia”, “Vingadores: Endgame”), Stephen McKinley Henderson (“Vedações”, “Lady Bird”), Zendaya( “Homem-Aranha: Regresso a Casa” e da série da HBO “Euphoria”), Chen Chang (“Mr.Long”, “O Tigre e o Dragão”), David Dastmalchian (“Blade Runner 2049”, “O Cavaleiro das Trevas”), Sharon Duncan-Brewster (“Rogue One: Uma História de Star Wars” e da série da Netflix “Sex Education”), com a nomeada ao Óscar Charlotte Rampling (“45 Anos”, “Assassin’s Creed”), Jason Momoa (“Aquaman” e da série da HBO “A Guerra dos Tronos”) e ainda o vencedor de um Óscar Javier Bardem (“Este País Não É Para Velhos”, “007: Skyfall”).

21 DE OUTUBRO NOS CINEMAS

PASSATEMPO

A Warner Bros Pictures, a Cinemundo e o SAPO Mag têm para oferecer:

* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas NOS Colombo (Lisboa), a 20 de outubro pelas 21h30;

* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas NOS MAR Shopping (Matosinhos), a 20 de outubro pelas 21h30;

* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas NOS CascaiShopping (Cascais), a 20 de outubro, às 21h30;

ATENÇÃO

O passatempo termina às 11h00 de 19 de outubro. Os resultados são divulgados até às 16h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) junto das bilheteiras, preferencialmente até cerca de 30 minutos antes da sessão. Não serão entregues bilhetes mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos de antestreias pressupõe a disponibilidade para assistir às sessões, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

NORMAS DE SEGURANÇA DAS ANTESTREIAS

* Para a segurança de todos, o uso de máscara é obrigatório. No dia das antestreias, chegue com antecedência. Mantenha o distanciamento social necessário. Seguimos juntos nesta experiência. Bom filme!