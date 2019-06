A box "Diamonds" é um artigo limitado que não pode faltar na colecção de qualquer fã do Elton John.

Esta box de edição limitada inclui 3 CDs com os maiores hits do excêntrico cantor, 1 livro de 72 páginas com anotações e histórias de cada música e um pack de 5 postais ilustrados do Elton John.

O SAPO Mag, em conjunto com a Universal Music, tem uma box "Diamonds" para oferecer ao maior fã de Elton John.

