"Encontro" é a viagem hipnótica de um homem numa encruzilhada, obcecado por imagens do seu passado sentimental e pelo seu desejo de amar.

No telemóvel de Alain, realizador belga nos seus cinquenta anos, surge uma foto misteriosa. Tem o tempo suficiente para reconhecer Luísa, essa atriz portuguesa que ele amou apaixonadamente há sete anos atrás, durante as filmagens do seu filme que permanece inacabado.

Obcecado por essa imagem, que perceciona como um convite divino, deixa a sua casa na Bélgica para regressar a Lisboa e rever a sua atriz. Chegado ao seu destino, descobre que ela desapareceu, enquanto uma desconhecida se oferece para o ajudar na sua investigação.

Começa então para ele, uma viagem hipnótica guiada por um sonho entre o seu passado, o presente em Lisboa e o seu imaginário em Cabo Verde, onde se irá revelar a dualidade entre essas duas mulheres.

Um filme de François Manceaux, Dino Estrelinha e Pierre Jacquin com Dalila Carmo, Johan Heldendergh, Ângelo Torres, Isabel Otero e Paula Pais.

1 DE FEVEREIRO NOS CINEMAS

