Na sua estreia como argumentista e realizador, Viggo Mortensen explora as ruturas e contrastes de uma família contemporânea.

John (Viggo Mortensen) vive com o seu parceiro, Eric (Terry Chen), e a sua filha, Mónica (Gabby Velis), na Califórnia, longe da tradicional vida rural que abandonou anos atrás. O pai de John, Willis (Lance Henriksen), um homem de idade, teimoso e com mentalidade retrógada, vive sozinho na fazenda onde John cresceu. Willis foi diagnosticado com demência num estado inicial, o que torna cada vez mais difícil administrar a fazenda sozinho e, por este motivo, John decide ir buscar o pai para ir viver com ele para a cidade, para que ele e a sua irmã Sarah (Laura Linney) possam cuidar dele.

Durante a sua estadia com os filhos, a tensão e os conflitos aumentam uma vez que a natureza abrasiva de Willis, por vezes cáustica e ocasionalmente engraçada, é agravada pela sua perda de memória, trazendo o passado e o presente para o conflito, causando dor em velhas feridas e anos de desconfiança mútua entre pai e filho vêm à tona.

Enquanto Willis e John confrontam os eventos que os separaram, incluindo as diferentes lembranças que têm da mãe de John (Hannah Gross), o desafio que eles agora enfrentam é encontrar uma maneira de se perdoar um ao outro, de aceitar o que aconteceu no passado e, o mais importante, o que está a acontecer com eles no presente. Embarcamos numa viagem através das memórias sombrias à luz, da raiva e ressentimento à aceitação e confiança.

2 DE SETEMBRO NOS CINEMAS

