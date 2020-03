Yuichi Ishii é o presidente executivo da Family Romance, uma empresa que aluga humanos de substituição para todas as necessidades dos seus clientes – um membro da família para uma ocasião especial, alguém para assumir a culpa de um engano no trabalho, um estranho para ajudar a reviver o melhor momento da vida.

Um dia, uma mãe pede a Ishii para se fazer passar pelo marido há muito ausente e restabelecer a ligação com a filha adolescente.

"Family Romance, LLC" é realizado por Werner Herzog, um dos nomes mais importantes do chamado Novo Cinema Alemão, juntamente com Rainer Werner Fassbinder, Margarethe von Trotta, Volker Schlöndorff, Wim Wenders, entre outros. Dirigiu, entre muitos outros filmes, "Aguirre, a Cólera de Deus" (1972), "Nosferatu, o Fantasma da Noite" (1979) e "Fitzcarraldo" (1982).

12 DE MARÇO NOS CINEMAS

