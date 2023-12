Nos dias 8 e 9 de dezembro, o Altice Forum Braga recebe a segunda edição do Festival Authentica.

Sendo o maior festival indoor de Portugal, promete não apenas encerrar o ano em grande, mas também proporcionar uma experiência memorável para todos os presentes.

A sala irá transformar-se num verdadeiro paraíso musical, onde os amantes de música irão encontrar uma variedade de géneros musicais.

O festival vai com dois palcos distintos, o Palco Authentica e o Palco Urban.

Na sexta-feira, 8 de dezembro, atuam Tom Grennan, Calema, Karetus, Kevin O Chris, Nuno Luz, Catarina Filipe, T-Rex, Xamã e Mizzy Miles também vão atuar no primeiro dia da segunda edição do festival.

Xutos e Pontapés, Calum Scott, James Arthur, Kura e Wilson Honrado vão subir ao palco principal no segundo dia, 9 de dezembro. No sábado, Kappa Jotta, Lon3r Johny, Orochi e Cripta atuam no Palco Urban.

8 de dezembro - sexta-feira

Palco Authentica

- Calema

- Tom Grennan

- Karetus

- Kevin O Chris

- Nuno Luz

Palco Urban

- Catarina Filipe

- T-Rex

- Xamã

- Mizzy Miles

9 de dezembro - sábado

Palco Authentica

- Xutos e Pontapés

- Calum Scott

- James Arthur

- Kura

- Wilson Honrado

Palco Urban

- Kappa Jotta

- Lon3r Johny

- Orochi

- Cripta

PASSATEMPO

O SAPO Mag tem para oferecer 4 convites duplos para cada dia do Festival Authentica.

Basta responder a uma pergunta no fim desta página.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 14h59 de 7 de novembro. Os resultados são divulgados nesta página até às 18h00 de 7 de novembro.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Só será aceite o levantamento de um convite duplo por pessoa, independentemente dos passatempos em que tiver sido vencedora.

Os vencedores receberão os seus convites por e-mail.

A participação nos passatempos pressupõe a disponibilidade para assistir, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.