Muito mais além.

Porque será que Elsa nasceu com poderes mágicos? A resposta está a atormentá-la e a ameaçar o seu reino.

Juntamente com Anna, Kristoff, Olaf e Sven, ela parte numa perigosa e memorável aventura. Em "Frozen: O Reino do Gelo", Elsa temia que os seus poderes fossem demais para o mundo. Em "Frozen 2: O Reino do Gelo", espera que sejam suficientes.

Da equipa vencedora do Óscar - os realizadores Jennifer Lee e Chris Buck, o produtor Peter Del Vecho e os compositores Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez -, a versão original de "Frozen 2: O Reino do Gelo" tem as vozes de Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff e Josh Gad.

NOS CINEMAS

PASSATEMPO

A NOS Audiovisuais e o SAPO Mag têm para oferecer 3 packs compostos, cada um, por Funko + poster, alusivos ao filme "Frozen 2: O Reino do Gelo".

© 2019 Disney

(Imagem ilustrativa, funko alusivo ao filme será atribuído de forma aleatória e pode ser diferente do apresentado na imagem)

Basta responder a uma pergunta.

ATENÇÃO

O passatempo termina a 27 de dezembro às 11h00. Os resultados são publicados até às 16h57.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Este passatempo está aberto aos residentes em Portugal. Os premiados receberão o pack por correio, enviado pela distribuidora, na morada indicada aquando da participação, sensivelmente até um mês após a publicação dos resultados.

Dúvidas em relação a este passatempo podem ser comunicadas através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome).