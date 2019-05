"Godzilla II: Rei dos Monstros" acompanha os esforços heroicos da agência cripto-zoológica Monarch, cujos seus cientistas enfrentam uma série de monstros de dimensões gigantescas, incluindo o poderoso Godzilla, que enfrenta Mothra, Rodan, e o seu derradeiro inimigo, o Rei de Três Cabeças Ghidorah. Quando estas super-espécies antigas – que se julgava serem apenas mitos – se voltam a erguer, todas elas lutam pela supremacia, comprometendo a existência da humanidade.

Este filme foi realizado por Michael Dougherty e conta com vários atores nomeados para um Óscar: Vera Farmiga (“Nas Nuvens”, e a saga “The Conjuring”), Ken Watanabe (“O Último Samurai”) e Sally Hawkins (“Blue Jasmine”, "A Forma da Água") - estes dois últimos retomando os seus papéis de “Godzilla”.

Conta ainda com a participação de Kyle Chandler (“O Lobo de Wall Street”, “Manchester by the Sea”); Millie Bobby Brown (da série “Stranger Things”), pela primeira vez num ecrã de cinema; Bradley Whitford (“Foge”); Thomas Middleditch (“Silicon Valley”, da HBO); Charles Dance (“A Guerra dos Tronos”, da HBO); O’Shea Jackson Jr. (“Straight Outta Compton”); Aisha Hinds (“Além da Escuridão: Star Trek”); e Zhang Ziyi (“Memórias de uma Gueixa”, “O Tigre e o Dragão”), já nomeada para um Globo de Ouro.

30 DE MAIO NOS CINEMAS

Visite o Facebook da Warner Bros Portugal

#GodzillaReiDosMonstros



© 2019 Legendary and Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

GODZILLA TM & Toho Co., Ltd.



PASSATEMPO

A Warner Bros Pictures, NOS Audiovisuais e SAPO Mag têm para oferecer:

* 10 convites duplos para a antestreia IMAX nos Cinemas NOS Colombo, a 29 de maio pelas 21h30;

* 10 convites duplos para a antestreia IMAX nos Cinemas NOS MarShopping (Leça da Palmeira), 29 de maio pelas 21h30.

Basta responder a uma pergunta.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 14h00 de 28 de maio. Os resultados são divulgados até às 16h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) junto das bilheteiras, cerca de 30 minutos antes do início do evento, para levantar os seus convites. Não serão entregues convites mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos de antestreias pressupõe a disponibilidade para assistir às sessões, pelo que, excepto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.