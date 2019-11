“Só queremos fazer algumas perguntas…”.

Na manhã seguinte à festa do seu 85.º aniversário, o escritor de livros criminais Harlan Thrombrey é encontrado morto na sua mansão.

O famoso detetive Benoit Blanc (Daniel Craig) lidera este caso misterioso e começa a investigar cada um dos membros da família onde todos são suspeitos e, à medida que se aproxima a data da leitura do testamento e a investigação ganha força, a família de Harlan começa a revelar-se muito mais conivente e competitiva do que realmente é.

Quando Marta (Ana de Armas), a cuidadora de Thrombey, se vê envolvida no mistério, claramente se apercebe que nenhum segredo está seguro dentro da casa – nem mesmo o dela.

Com "Knives Out: Todos São Suspeitos", o aclamado argumentista e realizador Rian Johnson ("Star Wars: Os Últimos Jedi", "Looper") presta homenagem à mentora de mistérios Agatha Christie, neste novo, sofisticado e moderno assassinato mistério onde todos são suspeitos. Com um elenco de luxo — Daniel Craig, Toni Collette, Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Chris Evans, Don Johnson, Michael Shannon e LaKeith Stanfield — este inteligente, irreverente e requintado mistério é pura diversão e suspense, do início ao fim.

28 DE NOVEMBRO NOS CINEMAS

