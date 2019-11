Kate (Emilia Clarke) percorre Londres num amontoado de más decisões acompanhadas do tilintar dos sinos nos seus sapatos, outra consequência irritante do seu trabalho como elfo numa loja de Natal aberta o ano todo. Tom (Henry Golding) parece bom demais para ser verdade quando entra na sua vida e consegue ver através das muitas barreiras que Kate tem.

Enquanto Londres se transforma na época mais maravilhosa do ano, nada parece funcionar para os dois. Mas às vezes, é preciso deixar a neve cair, ouvir o seu coração... e ter fé.

“Last Christmas” é uma comédia romântica ao ritmo da música de George Michael, incluindo o clássico agridoce que dá nome ao filme. O filme vai ainda proporcionar a oportunidade dos espectadores ouvirem material nunca antes divulgado do lendário artista vencedor de dois Grammy, que vendeu mais de 115 milhões de álbuns ao longo da sua icónica carreira.

Michelle Yeoh e Emma Thompson completam o elenco principal de “Last Christmas”, realizado por Paul Feig (“Um Pequeno Favor”, “Spy”, “A Melhor Despedida de Solteira”), inspirado pela batida de George Michael, com argumento da vencedora de dois Óscares Emma Thompson e da dramaturga Bryony Kimmings.

5 DE DEZEMBRO NOS CINEMAS

