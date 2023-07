A contagem decrescente para a 18.ª edição do CoolJazz já começou. O festival arranca no dia 8 de julho com Lionel Richie.

Durante o mês de julho, o Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, vai receber ainda concertos de Van Morrison, Ben Harper, Kings Of Convenience, Norah Jones, Snarky Puppy ou Tiago Bettencourt.

O alinhamento do festival é composto por três concertos, começando nas Cascais Jazz Sessions by Smooth Fm, seguindo-se dois espetáculos no palco Hipódromo.

Lionel Richie atua a 8 de julho no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais.

O norte-americano é a voz de temas como “Hello”, “All Night Long”, “Say You, Say Me” e “Endless Love”, este último em dueto com Diana Ross.

Na década de 1960 foi vocalista e saxofonista dos Commodores, responsáveis por temas como “Easy", "Three Times a Lady", "Still” e "Sail On".

Em 1982 estreou-se a solo com um álbum homónimo, editado pela Motown, que incluía, entre outros, “You Are” e “My Love”. O álbum mais recente do cantor, “Tuskegee”, data de 2012.

Ao longo da carreira acumulou quase 40 nomeações para prémios como os Óscares, os Globos de Ouro e os American Music Awards, tendo sido premiado dezenas de vezes.

Cartaz de 8 julho no Hipódromo Manuel Possolo, Cascais:

Abertura de portas – 19h00

Cátia Ribeiro - Cascais Jazz Sessions By Smooth Fm – 20h00

Filipe Karlsson – 21h00

Lionel Richie – 22h15

PASSATEMPO

O SAPO Mag tem para oferecer um convite duplo para o concerto de Lionel Richie no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, a 8 de julho, pelas 22h15.

Basta responder a uma pergunta no fim desta página.

