Desde que há memória, as vastas florestas ucranianas escondem inúmeros segredos e mistérios inexplicáveis. São a casa de maravilhosas criaturas míticas que habitam entre árvores antigas guardando fielmente o seu reino sagrado.

Mavka é a Alma da Floresta e foi recentemente escolhida para ser a sua Guardiã. A sua principal missão é proteger a Floresta e o seu coração sagrado - a Fonte da Vida - contra qualquer agressão ou intruso, incluindo os seres humanos.

Lucas é um rapaz simples da aldeia, que tem um grande amor pela música, um grande talento para tocar a sua flauta de madeira e sonha em dedicar a sua vida a esta paixão. E foi essa paixão pela música que levou a algo verdadeiramente maravilhoso: Mavka e Lucas encontram-se e apaixonam-se.

Desde o início, a sua união enfrenta grandes obstáculos, mas o maior de todos é quando a avarenta Kylina aparece afirmando ser herdeira de uma velha serração nos limites da Floresta aliciando os aldeões com todas as riquezas do progresso industrial que ela trouxe do estrangeiro. Mas isto é apenas um meio para atingir o seu verdadeiro propósito: conseguir o Coração da Floresta (com o propósito egoísta de permanecer jovem e bela para sempre) – cuja chave é a própria Mavka, que já se tornou vulnerável pelos seus sentimentos por Lucas. Para chegar a Mavka, Kylina usa Lucas como sua arma, e lança raiva e medo nos corações dos aldeões.

4 DE MAIO NO CINEMA

