O Monstra - Festival de Animação de Lisboa celebra celebra 20 anos e programa uma edição retrospetiva, com os melhores filmes de animação presentes no festival.

Entre 18 e 29 de março serão 12 dias de animação com mais de 400 filmes oriundos de todos os continentes.

Nesta edição, que tem como convidado “o Mundo”, estarão representados 96 países e serão dedicadas retrospetivas a “grandes realizadores mundiais”, havendo três estreias mundiais, de filmes de Portugal, do Canadá e dos Estados Unidos.

Além dos filmes, incluindo nas competições de curtas e longas-metragens, o programa inclui seis exposições, sessões de música, oficinas, ‘masterclasses’ e conversas com convidados da Monstra.

Um deles será o autor espanhol de BD e realizador Miguelanxo Prado, por conta do filme "De Profundis", que incluirá uma exposição com 60 desenhos originais.

O Festival Monstra realiza-se no Cinema São Jorge, Cinema City Alvalade, Cinema Ideal e Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema e as sessões Monstrinha para escolas têm lugar em mais de 50 escolas e auditórios da grande Lisboa.

Mais informações sobre a programação no site oficial

