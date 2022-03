De 16 a 27 de março, a 21.ª edição da MONSTRA apresenta o melhor do cinema de animação no Cinema São Jorge, Cinema City Alvalade, Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema e Cinemateca Júnior.

Este ano, o festival revela mais de 400 filmes, entre competições, retrospetivas e homenagens, com destaque para uma viagem em 80 filmes pela cinematografia de animação da Bulgária, o país convidado desta edição, dos grandes mestres aos autores contemporâneos.

A MONSTRA 2022 traz ainda as antestreias nacionais de “Belle”, do conceituado realizador de animação japonês Mamoru Hosoda, e de “Flee - A Fuga”, do dinamarquês Jonas Poher Rasmussen, e as estreias mundiais de “Dito Suavemente”, do búlgaro Anri Koulev, e “O Homem do Lixo”, da portuguesa Laura Gonçalves.

Ao cartaz junta-se também, como é habitual, a MONSTRINHA, que reúne uma programação para escolas e para famílias, regressam as exposições, masterclasses e conversas, e, para esta edição, a MONSTRA vai andar à solta por Lisboa através de uma app de realidade aumentada.

A programação completa encontra-se disponível no site e na app do festival.

* 4 bilhetes duplos para a sessão "Dito Suavemente", de Anri Koulev, no Cinema São Jorge, a 19 de março, pelas 16h15;

* 4 bilhetes duplos para a sessão "O Menino e o Mundo", de Alê Abreu, no Cinema São Jorge, a 20 de março, pelas 21h00;

* 4 bilhetes duplos para a sessão de filmes da Competição Curtas 2, no Cinema São Jorge, a 22 de março, pelas 22h00;

* 4 bilhetes duplos para a sessão de filmes da Competição Estudantes 3, no Cinema São Jorge, a 23 de março, pelas 18h00;

* 4 bilhetes duplos para a sessão "Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente", de César Cabral, no Cinema São Jorge, a 24 de março, pelas 20h00.

O passatempo termina às 14h00 de 18 de março.

Os bilhetes devem ser levantados no Welcome Desk Monstra, no Cinema São Jorge, até meia hora antes da sessão.

Chegue com antecedência: os lugares são marcados e a lotação foi reduzida.

