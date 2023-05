O North Festival decorre nos dias 26, 27 e 28 de maio na Alfândega do Porto.

No primeiro dia do festival, os Chemical Brothers são os cabeças de cartaz. Bomba Estéreo e The Legendary Tigerman são outros nomes do arranque.

Já no segundo dia, Ivete Sangalo, Ana Castela e Gustavo Mioto vão subir ao palco principal.

No último dia, destacam-se Robbie Williams, Pedro Abrunhosa e The Black Mamba, entre outros.

PASSATEMPO

O SAPO Mag tem para oferecer quatro convites duplos para cada dia do North Music Festival.

Basta responder a uma pergunta.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 9h59 de 24 de maio. Os resultados são divulgados até às 18h00.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Os premiados vão receber os seus convites digitais por e-mail.

A participação nos passatempos pressupõe a disponibilidade para assistir, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.