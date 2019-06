Localizado numa das mais belas costas portuguesas, o Cinema da Villa apresenta-se como o novo cinema de Cascais com uma atividade regular e consistente e uma programação desafiadora.

Os blockbusters, que preenchem grande parte da programação, são contrapostos com filmes de circuito independente, com ciclos de autor, retrospetivas e extensões de festivais de cinema.

Paralelamente à programação, existe ainda uma cafetaria com wifi gratuito e uma loja de dvds com mais de 500 títulos das mais diversas categorias: cinema de autor, terror, drama, documentário, etc. O cinema oferece ainda todos os posters e stands dos filmes que deixaram de estar em exibição.

O Cinema da Villa conta ainda com um espaço dedicado inteiramente aos mais novos, com balões, algumas diversões e fichas para pintar com desenhos dos filmes em exibição. Há também festas de aniversário com um pacote especial de filme, mais pipocas e bebida e oferta de um presente ao aniversariante, que dispõe de convites para entregar aos convidados.

Visite o sítio oficial para conhecer a programação e outras atividades disponíveis d´ O Cinema da Villa.

Facebook O Cinema da Villa.

