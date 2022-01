Uma noite de terror inimaginável para Bobby, de 12 anos, e o seu melhor amigo, Kevin, quando eles são sequestrados no caminho da escola para casa.

Conseguindo escapar ao espaço confinado em que se encontra, Bobby navega pelos corredores escuros da mansão, rezando para que a sua presença passe despercebida enquanto evita o seu raptor a cada passo. Pior ainda é a chegada de um outro estranho enlouquecido, cujo misterioso acordo com o sequestrador pode significar uma condenação certa para Kevin.

Sem qualquer meio para pedido de auxílio e a quilómetros de terras sombrias em todas as direções, Bobby embarca numa missão de resgate, determinado a salvar-se a ele e a Kevin... ou então morrer a tentar.

Escrito e realizado por David Charbonier & Justin Powell, "O Rapaz Atrás da Porta" junta no elenco Lonnie Chavis, Ezra Dewey, Kristin Bauer van Straten, Micah Hauptman e Scott Michael Foster.

3 DE FEVEREIRO NOS CINEMAS

