Quando um meteorito mágico aterra na Cidade da Aventura, a Patrulha Pata ganha superpoderes e transforma-se na SUPER PATRULHA! Para Skye, a mais pequena da equipa, os novos poderes são um sonho tornado realidade. Mas tudo se complica, quando o arquirrival Humdinger foge da prisão e junta-se a Victoria Vance - uma cientista louca obcecada pelo meteorito – para roubar os superpoderes e tornarem-se supervilões.

Com o futuro da Cidade da Aventura em risco, a Super Patrulha terá de parar os supervilões antes que seja tarde demais e a Skye terá de aprender que até o cachorro mais pequeno, pode fazer uma grande diferença.

28 DE SETEMBRO NOS CINEMAS, Versão Dobrada

PASSATEMPO

O SAPO Mag, em parceria com a Paramount Pictures e NOS Audiovisuais, tem para oferecer convites duplos para as antestreias da versão dobrada, com as vozes portuguesas de Sofia Arruda (Liberty), Joana Cruz (Janet), Rodrigo Gomes (Locutor de Rádio), Claúdio Bento França (Sam Stringer), entre outros.

* 15 convites duplos para a antestreia com a presença das vozes portuguesas, mascotes, ofertas e muita animação matinal nos Cinemas NOS Colombo (Lisboa), sábado, 23 de setembro, às 11h00;

* 15 convites duplos para a antestreia com ofertas e muita animação matinal nos Cinemas NOS NorteShopping (Matosinhos), sábado, 23 de setembro, às 11h00.

Basta responder a uma pergunta no fim desta página.

