A 23.ª edição do Queer Lisboa – Festival Internacional de Cinema Queer realiza-se de 20 a 28 de setembro no Cinema São Jorge e na Cinemateca Portuguesa.

A programação passa por 101 filmes de 36 países e vai ainda fazer reflexões sobre o que significou meio século dos modernos movimentos de luta pelos direitos e dignidade destas mesmas comunidades.

Visite o site oficial para mais informações sobre a programação.

Visite o Facebook do Queer Lisboa.

* 2 bilhetes duplos para a sessão de "One Taxi Ride" a 23 de setembro, pelas 22h00, no Cinema S. Jorge

Erick vive em reclusão dentro da própria família há já uma década. Só ele sabe o porquê. Há dez anos, no seu 17.º aniversário, a sua vida sofreu uma reviravolta quando entrou num táxi. O motorista e dois cúmplices agrediram-no sexualmente. Para o então adolescente não houve lugar a relatórios policiais, nem atenção médica, nem grupos de apoio ou aconselhamento. Nem contou o ocorrido à sua família ou amigos próximos. Depois de uma década a sentir-se perdido, está agora pronto para confrontar o seu passado e reclamar o seu futuro. Filme de Mak CK, um premiado realizador de Singapura. Tem quinze anos de experiência em cinema e TV, tendo rodado em 28 países e nos cinco continentes.

* 1 bilhete duplo para a sessão de "And Then We Danced" a 24 de setembro (terça-feira), pelas 17h15, no Cinema S. Jorge

Merab tem treinado desde pequenino no Ensemble Nacional Georgiano com a sua parceira de dança, Mary. O seu mundo é repentinamente virado de cabeça para baixo quando o carismático e despreocupado Irakli chega e se torna tanto o seu mais forte rival quanto o seu objeto de desejo. Neste cenário conservador, Merab terá que se libertar e arriscar tudo. Candidato da Suécia aos próximos Óscares na categoria de Filme Internacional, é realizado por Levan Akin, cineasta sueco de ascendência georgiana cujo trabalho lida frequentemente com questões de classe e género. As suas longas-metragens têm sido exibidas em importantes festivais de cinema como Tribeca, Cannes e Berlinale.

* 2 bilhetes duplos para a sessão de "JT LeRoy" a 24 de setembro, pelas 22h00, no Cinema S. Jorge

Baseado na verdadeira história de JT LeRoy, o filme com Kristen Stewart e Laura Dern leva-nos aos bastidores do incrível embuste que JT construiu, no qual uma rapariga se faz passar por novelista que se identifica como homem transgénero - a "persona" literária inventada pela sua cunhada -, ludibriando os ricos e famosos de Hollywood, o mundo da moda e os círculos literários de elite, durante seis anos. Filme de Justin Kelly, escritor e realizador. Antes de desenvolver os seus próprios filmes, passou anos a trabalhar com produtores, realizadores e montadores, dirigiu curtas-metragens e telediscos, e trabalhou como montador e argumentista.

