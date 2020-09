A 24.ª edição do Queer Lisboa – Festival Internacional de Cinema Queer realiza-se de 18 a 26 de setembro no Cinema São Jorge e na Cinemateca Portuguesa.

Este ano, revelou a organização em comunicado, "através de um conjunto de termos-chave transversais às muitas expressões da cultura ‘queer’, como são o ‘Cruising’, ‘Sex’, ‘Bodies’, ‘Play’, ‘Skin’ e ‘Memory’, o festival celebra o corpo e a sua diversidade sexual – o que estes termos nos ensinam sobre a influência dos nossos contextos vivenciais e sociais e dos lugares que habitamos na construção das nossas identidades voláteis”.

A 24.ª edição do Queer Lisboa irá assumir “o seu formato presencial, celebrando a ideia de comunidade e socialização dentro das necessárias restrições” neste ano da pandemia, que implicam o distanciamento físico, a redução da lotação das salas e a obrigatoriedade do uso de máscara.

O Queer Lisboa e o SAPO Mag têm para oferecer:

* 2 bilhetes duplos para a sessão "The Art of Fallism", a 21 de setembro (segunda-feira), às 15h30, na sala 3 do Cinema S. Jorge;

Os Fallists querem acabar com a repressão para todos na sociedade. Com a união das comunidades das townships, feministas e trans, querem revolucionar uma África do Sul racista e com uma desigualdade sistémica. Mas o que é que acontece quando não conseguem sequer tolerar-se uns aos outros?

* 2 bilhetes duplos para a sessão "El Príncipe", a 21 de setembro (segunda-feira), às 22h00, na sala Manoel de Oliveira do Cinema S. Jorge;

Chile, pouco antes das eleições que trazem Allende ao poder; Jaime, um narcisista de 20 anos, mata sem motivo aparente um dos seus amigos. Condenado à prisão, conhece El Potro, um homem mais velho e respeitado em quem Jaime encontrará proteção, revelando uma profunda necessidade de ternura e reconhecimento. Atrás das grades, Jaime torna-se El Príncipe e aprenderá sobre o amor e a lealdade com El Potro. Ambos iniciam uma relação estreita de "amor negro", como é chamado na prisão, enquanto Jaime enfrenta a violenta luta pelo poder dentro da prisão.

* 2 bilhetes duplos para a sessão "Vento Seco", a 22 de setembro (terça-feira), às 19h00, na sala Manoel de Oliveira do Cinema S. Jorge;

Em julho, o vento seco e a baixa humidade do ar secam a pele dos moradores de uma pequena cidade de Goiás. Sandro passa os dias em idas ao clube da cidade, a trabalhar, a jogar futebol com amigos e a participar nas festas da sua cidade natal. Está num relacionamento com Ricardo, seu colega de trabalho, mas a sua rotina começa a mudar com a chegada de Maicon, um rapaz que chama a sua atenção e do qual todos sabem muito pouco.

* 2 bilhetes duplos para a sessão "Make Up", a 23 de setembro (quarta-feira), às 22h00, na sala Manoel de Oliveira do Cinema S. Jorge;

Ruth vai viver com o namorado para um remoto parque de férias, mas as tensões aumentam quando ela faz uma perturbadora descoberta que a atrai para uma espiral de obsessão.

* 2 bilhetes duplos para a sessão "Welcome to Chechnya", a 24 de setembro (quinta-feira), às 16h00, na sala Manoel de Oliveira do Cinema S. Jorge;

Um grupo de destemidos ativistas arrisca a vida para enfrentar a continuada campanha anti-LGBTQ na república russa da Chechénia. Com acesso irrestrito e sob o compromisso de proteger o anonimato, o documentário segue o trabalho clandestino deste grupo, resgatando vítimas e fornecendo-lhes casas seguras e assistência de modo a conseguirem os vistos que lhes permitirão escapar do acossamento.

* 2 bilhetes duplos para a sessão "El Cazador", a 24 de setembro (quinta-feira), às 22h00, na sala Manoel de Oliveira do Cinema S. Jorge;

Ezequiel, um adolescente gay de 15 anos em pleno despertar sexual, conhece um rapaz de 21. Rapidamente dão início a uma relação. Pouco depois, Ezequiel recebe um vídeo dele próprio a ter sexo com outro rapaz e é chantageado para aliciar um outro menino para pornografia infantil.

* 2 bilhetes duplos para a sessão "No Hard Feelings", a 26 de setembro (sábado), às 16h00, na sala Manoel de Oliveira do Cinema S. Jorge.

Parvis, filho de exilados iranianos, leva a vida que pode na sua pequena cidade natal, entregando-se à cultura pop, engates no Grindr e raves. Depois de ser apanhado a roubar uma loja, é condenado a trabalho comunitário num centro de refugiados, onde conhece os irmãos Banafshe e Amon, que fugiram do Irão. Quando uma atração romântica cresce entre Parvis e Amon, a frágil relação entre os três é posta à prova.

