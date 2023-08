Quando Reggie (voz de Will Ferrell), um ingénuo e otimista Border Terrier, é abandonado por Doug, o seu insensível e rude dono, ele continua convencido de que o seu “melhor amigo” nunca o abandonaria intencionalmente. Mas assim que Reggie conhece um fala-barato chamado Bug (voz de Jamie Foxx, vencedor de um Óscar), um vadio que adora a sua liberdade e acredita que os donos não prestam para nada, Reggie finalmente percebe que estava numa ‘relação tóxica’ e começa a ver Doug como o verdadeiro imbecil sem coração que é.

Determinado em vingar-se, Reggie, Bug e os amigos deste - Maggie (voz de Isla Fisher), um inteligente pastor australiano posto de parte pelo novo cachorro do seu dono, e Hunter (voz de Randall Park), um ansioso Dogue Alemão stressado com o seu trabalho de animal de terapia - planeiam juntos embarcar numa aventura épica para ajudar Reggie a encontrar o seu caminho para casa ... e morder Doug nas partes baixas. (Dica: Não é no pé...).

Uma nova e irreverente versão sobre os filmes de cães que conhecemos e amamos, “Rafeiros”, realizado por Josh Greenbaum, com argumento de Dan Perrault, é uma comédia hilariante, em imagem real, sobre a importância das grandes amizades, sejam elas caninas ou não.

17 DE AGOSTO NOS CINEMAS

PASSATEMPO

A Universal Pictures, a Cinemundo e o SAPO Mag têm para oferecer:

* 15 convites duplos para a antestreia nos Cinemas NOS Vasco da Gama (Lisboa), quarta-feira, 16 de agosto, às 21h30;

* 15 convites duplos para a antestreia nos Cinemas NOS Gaia Shopping (Vila Nova de Gaia), quarta-feira, 16 de agosto, às 21h30.

Basta responder a uma pergunta no fim desta página.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 18h59 de 13 de agosto. Os resultados são divulgados até às 18h00 de 14 de agosto.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) nos cinemas até cerca de 30 minutos antes do início do evento. Não serão entregues bilhetes mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos de antestreias/sessões pressupõe a disponibilidade para assistir, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.