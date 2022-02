Baseado em factos históricos e na influência do ator Marcel Marceau para a história da Humanidade, o filme transporta-nos até Lyon, onde um grupo de escuteiros judeus, do qual o mimo fazia parte, se junta para salvar as vidas de dez mil órfãos durante a invasão e destruição do território francês pelas tropas hitlerianas. Arriscando a sua vida e a das suas pessoas mais queridas, o aspirante a ator alia-se à Resistência Francesa com o objetivo de proteger a semente daqueles que seriam os poucos sobreviventes judeus da Ocupação Nazi em França.

A incrível homenagem à figura histórica que seria reconhecida como “Grande Oficial da Legião de Honra” pelo Governo francês em 1998.

Realizado por Jonathan Jakubowicz, "Resistência" junta no elenco Jesse Eisenberg, Clémence Poésy, Matthias Schweighöfer, Alicia von Rittberg, Félix Moati, Géza Röhrig, Karl Markovics, Vica Kerekes, Bella Ramsey, Ed Harris e Édgar Ramírez.

10 DE MARÇO EM CINEMA

