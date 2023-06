Se é fã do Sebastián Yatra e gostava de o conhecer, então este passatempo é para si. O SAPO em parceria com a Universal Music Portugal vão premiar dois dos maiores fãs de Sebastián Yatra com uma viagem com estadia de uma noite no Porto para duas pessoas e ainda um Meet & Greet duplo para conhecerem o artista.

Para participar só tens de preencher o formulário e contar-nos, numa frase criativa, qual seria a pergunta que mais gostavas de fazer ao Sebsatián Yatra - PARTICIPAR AQUI.