Jean Seberg (Kristen Stewart) é já uma conhecida atriz e apoiante do movimento pelos direitos civis, quando se envolve por Hakim Jamal (Anthony Mackie), um carismático ativista do movimento Black Power, e o seu relacionamento rapidamente passa de político para romântico.

Esse envolvimento faz dela um alvo do FBI, e os agentes Jack Solomon (Jack O’Connell) e Carl Kowalski (Vince Vaughn) tudo fazem para documentar esta relação.

Jack torna-se obcecado e atraído pela presença luminosa de Jean, o que a leva a perceber que está a ser seguida, tornando-se cada vez mais psicologicamente instável. Empenhados em desacreditá-la e o próprio movimento, o FBI lança informações escandalosas que dilaceram a família da atriz e erguem uma barreira entre ela e as suas paixões.

20 DE FEVEREIRO NOS CINEMAS

