Woody sempre se sentiu confiante em relação ao seu lugar no mundo e que a sua prioridade era tomar conta da sua criança, quer fosse Andy ou Bonnie. Mas quando Garfy, o novo boneco favorito criado por Bonnie se declara como lixo e não um brinquedo, Woody assume a responsabilidade de mostrar a Garfy porque se deve considerar um brinquedo.

Quando Bonnie leva todo o grupo para a viagem com a sua família, Woody acaba num inesperado desvio, que inclui um encontro com a sua amiga há muito tempo desaparecida, Bo Peep. Depois de anos por sua conta, o espírito aventureiro de Bo e a vida na estrada contrastam com o seu delicado exterior de porcelana.

Woody e Bo percebem que são de mundos diferentes quando se trata da vida de um brinquedo, mas logo descobrem que essa é a menor das suas preocupações.

"Toy Story 4" é a 21ª longa-metragem dos Estúdios Pixar.

