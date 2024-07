"Yupumá" é um documentário da antropóloga Verónica Castro, realizado em parceria com o povo Huni Kuin que habita a floresta tropical no leste peruano até à fronteira com o Brasil, no estado do Acre e sul do Amazonas.

‘Yupumá’ significa fazer algo pela primeira vez. Este conceito indígena do povo Huni Kuin/Kaxinawá, das terras baixas da Amazónia brasileira, serve de pano de fundo a este filme, onde seguimos Kawá Huni Kuin, um pajé (curador tradicional) aprendiz que se prepara para deixar a sua aldeia nas profundezas da floresta para ir à Europa pela primeira vez.

18 DE JULHO NOS CINEMAS

PASSATEMPO

O Sapo Mag e a Cedro Plátano – Produtora e Distribuidora têm para oferecer:

* 4 bilhetes duplos para a sessão especial das 21h00 (podem existir pequenas variações de minutos) nos Cinemas NOS Alma Shopping (Coimbra), sábado, 20 de julho;

* 4 bilhetes duplos para a sessão especial das 21h00 (podem existir pequenas variações de minutos) nos Cinemas NOS Alameda Shop&Spot (Porto), domingo, 21 de julho;

* 4 bilhetes duplos para a sessão especial das 21h00 (podem existir pequenas variações de minutos) nos Cinemas NOS Alvaláxia (Lisboa), quarta-feira, 24 de julho.

Sessões contam com a presença da realizadora Verónica Castro e do protagonista Kawá Huni Kuin, para uma conversa em que ambos partilham a sua experiência colaborativa. Este encontro conta, também, com cantos tradicionais protagonizados por Kawá Huni Kuin e Bimi Huni Kuin, a irmã mais nova do protagonista.

ATENÇÃO

O passatempo termina a 19 de julho (Coimbra e Porto) e 22 de julho (Lisboa), às 9h59. Os resultados são divulgados até às 18h00 dos respetivos dias.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) junto das bilheteiras, preferencialmente até cerca de 30 minutos antes do início do evento, para levantar os seus convites/bilhetes. Estão não serão entregues mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos de antestreias/sessões pressupõe a disponibilidade para assistir, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.