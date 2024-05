A série "spin-off" do filme que mudou o cinema brasileiro e "Cidade de Deus" está quase a chegar.

A Max anunciou que a série original HBO Max "Cidade de Deus: A Luta Não Para" chega ao serviço em agosto, contando com o envolvimento enquanto produtores de Fernando Meirelles, o realizador do aclamado filme de 2002, a sua sócia Andrea Barata Ribeiro e a produtora O2 Filmes.

A história dos seis episódios tem lugar duas décadas depois dos acontecimentos da produção que adaptava a obra literária de Paulo Lins e tornou célebre o ditado brasileiro “se ficar o bicho pega; se correr o bicho morde”, acompanhando as suas personagens, a começar pelo trabalho do fotógrafo Buscapé, destaca o comunicado da Max.

O filme realizado por Fernando Meirelles com Kátia Lund acompanhava a vida de várias personagens naquela favela que se tornou um dos lugares mais perigosos do Rio de Janeiro, apresentadas do ponto de vista de um narrador, Wilson Rodrigues, o Buscapé, um menino pobre amedrontado com a ideia de vir a transformar-se num bandido e com o sonho de se tornar fotógrafo.

Na série, a comunidade, assolada por disputas entre traficantes, a polícia e milicianos, apresenta uma perspetiva de resistência coletiva, com foco na vida dos seus moradores.

"Cidade de Deus"

Tendo lugar no início dos anos 2000, a série inclui excertos do filme original como flashbacks para reconstruir as memórias dos protagonistas, regressando muitos dos atores: Alexandre Rodrigues, Thiago Martins, Roberta Rodrigues, Sabrina Rosa, Kiko Marques e Edson Oliveira.

Entre os novos membros do elenco estão Andréia Horta, Marcos Palmeira, Jefferson Brasil, Eli Ferreira, Luellem de Castro, Otávio Linhares, Rafael Lozano, Leandro Daniel e Luiz Bertazzo.

Na realização surge o nome de Aly Muritiba, premiado por várias curtas e longas-metragens, com destaque para "A Fábrica" (2011), "Ferrugem" (2018) e "Deserto Particular" (2021), este último o candidato do Brasil a uma nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional em 2022.

"Cidade de Deus" mudou o paradigma do cinema brasileiro e recebeu quatro nomeações para os Óscares na cerimónia de 2004: Melhor Realização, Argumento Adaptado, Montagem e Fotografia.

A polémica negativa à volta da exclusão da categoria conhecida na época por Melhor Filme Estrangeiro levou a Academia a iniciar um processo de reformulação das regras para diversificar a seleção.

O impacto de "Cidade de Deus" no cinema brasileiro também foi enorme e, sendo aprovada, vai ser notado na série.

"Na época que fizemos o filme, não tínhamos um elenco e uma equipe negra qualificada. Nesse sentido, demos um grande salto no Brasil, hoje temos uma riqueza de talentos negros que vão contar esta história”, destacou Fernando Meirelles na Comic-Con Experience 2022 de São Paulo.