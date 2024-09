A uma semana da cerimónia de 2024 dos Emmys, os vencedores dos Creative Arts Emmy, galardões dedicados às categorias técnicas e artísticas, foram anunciados este fim de semana. Os 99 prémios foram entregues no sábado e domingo, 7 e 8 de setembro, no Peacock Theater, em Los Angeles.

"Shōgun" foi a grande vencedora, conquistando 14 prémios (além da vitória para o filme complementar, "The Making Of Shōgun"). A série do Disney+ bateu um novo recorde, estabelecendo-se como a produção com mais vitórias no mesmo ano.

"The Bear", que também pode ser vista no Disney+, também se destacou nos Creative Arts Emmy, conquistando sete troféus incluindo o Emmy de Melhor Atriz Convidada em Série de Comédia para Jamie Lee Curtis .

"Baby Reindeer", uma das estreias do ano da Netflix, somou duas vitórias - Melhor Elenco para Minissérie, Antologia ou Filme e Melhor Edição em Minissérie, Antologia ou Filme.

No geral, a FX liderou o fim de semana dos Creative Arts Emmy, com 27 vitória, seguida pela Netflix (17). Já a HBO e Max conquistaram oito Emmys e a Hulu, Disney+, Apple TV+ e NBC triunfaram em sete categorias cada.

A 76.ª cerimónia está marcada para 15 de setembro, nove meses depois da última em janeiro, adiada de setembro do ano passado por causa das greves de Hollywood: as nomeações agora conhecidas homenageiam séries de TV exibidas entre junho de 2023 e maio de 2024.

Como se esperava, produções dos canais por cabo e streaming norte-americanos dominam a corrida, com muitas nomeações para "Shogun" (25), "The Bear" (23), "Homicídios ao Domicílio" (21), "True Detective: Night Country" (19), "The Crown" (18), "The Morning Show" (16), "Fargo" (15) e "Baby Reindeer" (11).

Outras produções também foram finalmente reconhecidas, como "Reservation Dogs" (4), "The Gilded Age" (6) e "Slow Horses" (9).

Nas séries de drama, "Shogun", um épico histórico ambientado no Japão feudal do século XVII com produção da FX disponível em Portugal através do Disney+, lidera com 25 nomeações, eclipsando as 14 recebidas pela primeira versão da ficção histórica de James Clavell em 1980 com Richard Chamberlain e Toshiro Mifune, que viria a ganhar três, incluindo Melhor Minissérie.

Com mais duas temporadas já em preparação, a minissérie que passou a série é uma das grandes favoritas para triunfar na cerimónia, apesar das 18 nomeações recolhidas pela despedida de "The Crown", e do elenco foram nomeados Hiroyuki Sanada, Anna Sawai, Tadanobu Asano, Takehiro Hira e Néstor Carbonell (mas não para um dos protagonistas, Cosmo Jarvis), mostrando que os votantes da Academia de Televisão não se deixaram intimidar pelo uso intenso de legendas.

Nas comédias, a segunda temporada da série de culto "The Bear", que regressou ainda mais ambiciosa e experimental, já fez história: 23 nomeações, um recorde na categoria em 76 anos dos prémios.

LISTA DE NOMEADOS DAS PRINCIPAIS CATEGORIAS:

(veja aqui a lista completa de nomeados)

Melhor Série de Drama

"The Crown"

"Fallout"

"The Gilded Age"

"The Morning Show"

"Mr. & Mrs. Smith"

"Shogun"

"Slow Horses"

"O Problema dos 3 Corpos"

Melhor Série de Comédia

"Abbott Elementary"

"The Bear"

"Calma, Larry"

"Hacks"

"Homicídios ao Domicílio"

"Palm Royale"

"Reservation Dogs"

"What We Do in the Shadows"

Melhor Minissérie ou Antologia

"Baby Reindeer"

"Fargo"

"Lições de Química"

"Ripley"

"True Detective"

Melhor Telefilme

"Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie"

"Quiz Lady"

"Vermelho, Branco e Sangue Azul"

"Scoop"

"Unfrosted"

Melhor Ator numa Série de Drama

Idris Elba ("Hijack")

Donald Glover ("Mr. & Mrs. Smith")

Walton Goggins ("Fallout")

Gary Oldman ("Slow Horses")

Hiroyuki Sanada ("Shōgun")

Dominic West ("The Crown")

Melhor Atriz numa Série de Drama

Jennifer Aniston ("The Morning Show")

Carrie Coon ("The Gilded Age")

Maya Erskine ("Mr. & Mrs. Smith")

Anna Sawai ("Shōgun")

Imelda Staunton ("The Crown")

Reese Witherspoon ("The Morning Show")

Melhor Ator numa Série de Comédia

Matt Berry ("What We Do In The Shadows")

Larry David ("Calma, Larry")

Steve Martin ("Homicídios ao Domicílio")

Martin Short ("Homicídios ao Domicílio")

Jeremy Allen White ("The Bear")

D'Pharaoh Woon-A-Tai ("Reservation Dogs")

Melhor Atriz numa Série de Comédia

Quinta Brunson ("Abbott Elementary")

Ayo Edebiri ("The Bear")

Selena Gomez ("Homicídios ao Domicílio")

Maya Rudolph ("Loot")

Jean Smart ("Hacks")

Kristen Wiig ("Palm Royale")

Melhor Ator Secundário numa Série de Drama

Tadanobu Asano ("Shōgun")

Billy Crudup ("The Morning Show")

Mark Duplass ("The Morning Show")

Jon Hamm ("The Morning Show")

Takehiro Hira ("Shōgun")

Jack Lowden ("Slow Horses")

Jonathan Pryce ("The Crown")

Melhor Atriz Secundária numa Série de Drama

Christine Baranski ("The Gilded Age")

Nicole Beharie ("The Morning Show")

Elizabeth Debicki ("The Crown")

Greta Lee ("The Morning Show")

Lesley Manville ("The Crown")

Karen Pittman ("The Morning Show")

Holland Taylor ("The Morning Show")

Melhor Ator Secundário numa Série de Comédia

Lionel Boyce ("The Bear")

Paul W. Downs ("Hacks")

Ebon Moss-Bachrach ("The Bear")

Paul Rudd ("Homicídios ao Domicílio")

Tyler James Williams ("Abbott Elementary")

Bowen Yang ("Saturday Night Live")

Melhor Atriz Secundária numa Série de Comédia

Carol Burnett ("Palm Royale")

Liza Colón-Zayas ("The Bear")

Hannah Einbinder ("Hacks")

Janelle James ("Abbott Elementary")

Sheryl Lee Ralph ("Abbott Elementary")

Meryl Streep ("Homicídios ao Domicílio")

Melhor Ator numa Minissérie, Antologia ou Telefilme

Matt Bomer ("Fellow Travelers")

Richard Gadd ("Baby Reindeer")

Jon Hamm ("Fargo")

Tom Hollander ("Feud: Capote vs. The Swans")

Andrew Scott ("Ripley")

Melhor Atriz numa Minissérie, Antologia ou Telefilme

Jodie Foster ("True Detective")

Brie Larson (Lições de Química")

Juno Temple ("Fargo")

Sofia Vergara ("Griselda")

Naomi Watts ("Feud: Capote vs. The Swans")

Melhor Talk Show de Variedades

"The Daily Show"

"Jimmy Kimmel Live!"

"Late Night with Seth Meyers"

"The Late Show with Stephen Colbert"

Melhor programa de competição:

"The Amazing Race"

"RuPaul’s Drag Race"

"Top Chef"

"The Traitors"

"The Voice"