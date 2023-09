"A Rapariga da Cabana" é uma das apostas da semana da Netflix. A minissérie de seis episódios estreia-se esta quinta-feira, dia 7 de setembro.

A série alemã centra-se numa mulher que consegue fugir de um cativeiro aterrador."Lena vive completamente isolada numa casa de alta segurança com os seus dois filhos, Hannah e Jonathan. Eles comem as suas refeições, vão à casa de banho e vão para a cama a horas programadas. Assim que ele entra numa divisão, eles alinham-se para lhe mostrarem as mãos. Eles fazem tudo o que ele diz. Até a jovem mulher conseguir fugir. Depois de um acidente de viação quase fatal, ela é hospitalizada, na companhia de Hannah", resume o serviço de streaming.

Segundo a Netflix, a minissérie começa onde os thrillers tradicionais terminam: com redenção. "Mas a verdadeira dimensão deste pesadelo é revelada quando os pais de Lena chegam ao hospital na mesma noite. Eles procuram desesperadamente pela filha há quase 13 anos...", adianta a sinopse.

"A Rapariga da Cabana" conta com seis episódios e é baseada na obra de Romy Hausman.