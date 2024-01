"Somos o que Comemos: Um Estudo com Gémeos" estreou-se esta segunda-feira, dia 1 de janeiro, na Netflix. A minissérie documental de quatro episódios acompanha gémeos que trocaram de vida para uma experiência.

"Durante oito semanas, gémeos idênticos mudam de dieta e de estilo de vida, numa experiência científica ímpar que estuda o impacto de certos alimentos sobre o organismo", resume o serviço de streaming.

Depois de apresentados os detalhes da experiência científica, "os gémeos iniciam as suas dietas, entre êxitos e desafios". "As orientações alimentares recomendadas causam preocupações. Um chef de renome muda de rumo", adianta a Netflix.

No quarto e último episódio de "Somos o que Comemos: Um Estudo com Gémeos" , os resultados são revelados. "Revelam-se os resultados do estudo aos gémeos e avaliam-se os seus efeitos no peso, nos intestinos, no cérebro e não só. Um movimento na indústria alimentar ganha ímpeto", resume a plataforma.