Um jovem negro de 3 metros de altura que vive em Oakland, Califórnia, passando os dias a ler BD e a ver séries, até que escapa "para experimentar a beleza e as contradições do mundo real", descreve a Amazon Prime Video em comunicado.

"Cria amizades, encontra o amor, navega por situações estranhas e encontra o ídolo, um super-herói real chamado de The Hero", acrescenta a plataforma sobre a sua nova comédia negra.

Estreada no serviço de streaming esta sexta-feira, 23 de junho, "I'm A Virgo" foi criada por Boots Riley, vocalista dos The Coup e Street Sweeper Social Club que também tem um percurso como realizador, argumentista e produtor. O norte-americano dirigiu ainda os sete episódios da primeira temporada da série.

Protagonizada por Jharrel Jerome ("Moonlight", "When They See Us"), a comédia foi apresentada e elogiada em março passado no South by Southwest, festival norte-americano que estreou os primeiros episódios, e está disponível na íntegra na Amazon Prime Video.

Brett Gray, Kara Young, Alius Barnes, Olivia Washington, Mike Epps e Carmen Ejogo são outros nomes do elenco.

TRAILER: