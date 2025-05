"The Better Sister" é o título de uma nova série original da Amazon Prime Video protagonizada por Jessica Biel e Elizabeth Banks que estreia na quinta-feira, 20 de maio.

Com oito episódios, a adaptação do best-seller homónimo de Alafair Burke é um 'thriller' sobre "os acontecimentos terríveis que afastam duas irmãs e que, eventualmente, acabam por uni-las novamente".

"Chloe, uma executiva dos meios de comunicação social, vive uma vida prazerosa ao lado do seu belo marido advogado Adam e do filho adolescente, enquanto a sua irmã afastada, Nicky, luta para fazer face às despesas e manter-se sóbria. Quando Adam é brutalmente assassinado, o principal suspeito provoca um choque em toda a família, reunindo as duas irmãs, que tentam desvendar uma complicada história familiar para descobrir a verdade por trás da sua morte", resume o serviço.

Olivia Milch ("Ocean's 8") e Regina Corrado ("Mayor of Kingstown") são as responsáveis pela produção, que envolve ainda como produtor executivo e realizador do episódio piloto Craig Gillespie, que dirigiu filmes como "Lars e o Verdadeiro Amor", "Eu, Tonya" e "Cruella", e a minissérie "Pam & Tommy".

VEJA O TRAILER ORIGINAL.