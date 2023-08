Angus Cloud, ator conhecido por fazer parte do elenco de "Euphoria", morreu na casa da sua família em Oakland, nos Estados Unidos.

Nas redes sociais, os fãs recordaram uma cena protagonizada pelo ator de 25 anos na segunda temporada da série da HBO Max. No vídeo, Fezco, personagem de Angus Cloud, está sentado ao lado de Lexi (Maude Apatow) a ouvir a canção "Stand By Me".

O vídeo da cena tornou-se viral nas redes sociais e soma milhares de partilhas.

Veja o vídeo:

Em comunicado citado pela Variety, a família revela que o jovem de 25 anos estava frágil depois da morte do seu pai, há apenas uma semana. "É com coração pesado que tivemos de dizer hoje adeus a um humano incrível. O Angus era especial para todos nós de muitas maneiras, enquanto artista, amigo, irmão e filho", frisam os familiares.

"Na semana passada, enterrou o pai e lutou intensamente com a sua perda. O único consolo que temos é saber que o Angus está agora reunido com o seu pai, que era o seu melhor amigo.O Angus falava abertamente da sua batalha com a saúde mental e esperamos que a sua morte lembre outros [que têm o mesmo problema] que não estão sozinhos e que não devem lutar sozinhos e em silêncio. Esperamos que o mundo se lembre dele pelo seu humor, riso e amor por toda a gente", acrescenta o comunicado.

Angus Cloud ficou especialmente conhecido ao vestir a pele de Fezco em "Euphoria". Este ano, o ator fez parte do elenco do filme "The Line".

"Estamos incrivelmente tristes ao saber da morte de Angus Cloud", frisou a HBO em comunicado. "Ele era imensamente talentoso e um membro querido da família da HBO e de 'Euphoria'. Estendemos as nossas mais profundas condolências aos seus amigos e familiares", acrescenta o serviço de streaming.

Recentemente, Angus Cloud tinha sido escolhido para contracenar com Melissa Berrera num novo filme de terror realizado por Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett ("Gritos 6").

Ao longo da carreira, o ator protagonizou vários videocliples, de temas como "All Three", de Noah Cyrus, "Cigarettes", de Juice WRLD, ou "Miamiii", de Becky G e Karol G.

-------

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535