Lançada no Dia Mundial da Saúde Mental, a série "Animadamente" é disponibilizada gratuitamente online e vai permitir que “crianças dos cinco aos oito anos aprendam conceitos básicos sobre saúde mental sem sentirem que estão numa aula”, refere a Manifestamente em comunicado.

As histórias falam de emoções e competências básicas para cuidar da saúde mental e também de temas significativos nestas idades, como o ‘bullying’, as dificuldades de aprendizagem, a experiência de ver uma pessoa próxima adoecer ou ter de lidar com situações como a guerra e a pandemia.

“Os desenhos animados exercem um enorme fascínio nestas idades. Trata-se de uma esfera privilegiada da atenção das crianças que, se abordada com a perícia artística necessária, pode tornar-se um canal pedagógico muito significativo - e foi isso que tentámos fazer. Juntámos uma equipa científica muito sólida com uma equipa artística apaixonada e sentimos que o resultado reflete o melhor dos dois mundos”, afirma no comunicado a presidente da ManifestaMente e coordenadora do projeto, Ana Mina.

Para Ana Mina, investir na saúde mental das crianças é “uma aposta muito significativa para o futuro: não só começamos cedo a prevenir o aparecimento de problemas de saúde mental e a melhorar o bem-estar das nossas crianças, como também diminuímos a probabilidade de insucesso escolar, delinquência, abuso de substâncias, problemas de saúde e de saúde mental e também o risco de pobreza na vida adulta”.

“É com grande satisfação que vemos o resultado final deste projeto, que integramos no âmbito da revisão científica. A promoção da saúde mental desde as idades mais precoces da vida traz benefícios para a saúde mental e qualidade de vida, mas também para a sociedade como um todo, nomeadamente do ponto de vista económico, com um retorno muito significativo”, diz, por seu turno, Ana Rita Goes, da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), também citada no comunicado.

Ana Rita Goes adianta que para a ENSP foi “um privilégio enorme integrar este projeto” que pretende tornar a saúde mental mais acessível.

“Também sabemos que precisamos de educar para a saúde mental de forma intencional. Mas as conversas sobre saúde mental ainda são difíceis para pais, cuidadores, educadores e professores. A abordagem inovadora e criativa da Manifestamente promete tornar a saúde mental mais acessível e apetecível”, sublinha.

"AnimadaMente", uma iniciativa que foi pensada de forma a passar as mensagens sem necessidade de apoio ou explicações adicionais, é uma das ações que integra o Kit Básico de Saúde Mental para Crianças.

“A pensar nos pais, cuidadores, educadores de infância e professores de primeiro ciclo, a ManifestaMente disponibiliza ainda materiais adicionais online, em vídeo e texto, com informação sobre cada tema e sugestões sobre como cuidar e proteger a saúde mental das nossas crianças, no Kit Básico de Saúde Mental para Crianças em www.manifestamente.org”, refere a ManifestaMente.

O projeto foi financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, através do prémio monetário com que reconheceu o trabalho realizado pela associação durante a pandemia. Além da Escola Nacional de Saúde Pública, contou também com o apoio da Watermelon para a ideação criativa.

Tudo sobre o Kit Básico de Saúde Mental para Crianças e a AnimadaMente está disponível em https://www.manifestamente.org/